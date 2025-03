Paula Fernandes se emociona com desafios da fama: 'Liberdade faz falta'

Paula Fernandes, 40, fala sobre perda de liberdade e se emociona com trajetória de Ana Castela.

O que aconteceu

A cantora revelou sentir falta de ter sua liberdade após a fama. "Sonhei muito em alcançar o que eu alcancei, mas acho que essa questão da liberdade faz falta. Transitar um pouco mais... Hoje estou conseguindo um equilíbrio", confessou no Viver Sertanejo (Globo), apresentado por Daniel.

A famosa relembrou o crescimento profissional rápido e destacou a importância de ter tempo com sua família. "A coisa aconteceu, foi muito grande, foi muito intenso. Acho que estou fazendo sucesso hoje porque consigo ter meu momento com a minha família, com os meus animais, e consigo estar no palco, mais descansada. E acho que para a cabeça, faz toda a diferença. Consegui chegar nesse patamar de estar com público e com os meus."