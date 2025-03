Paloma Bernardi prefere privacidade no amor: 'Expor só quando for especial'

Paloma Bernardi, 39, privilegia privacidade e cita relacionamentos amorosos.

O que aconteceu

A atriz diz que prefere manter seus relacionamentos fora dos holofotes. "Levo a minha vida sempre de boa e não me preocupo com isso de flagra... Mas quanto a beijo na boca, sou mais reservada mesmo. Isso mudou após a fama. Perdi um pouco essa liberdade. Gosto de manter a minha privacidade e ninguém vai me ver beijando publicamente", confessou à Quem.

A famosa relembrou que teve romances públicos, mas reforçou a importância de "escolher bem". "Já tive relacionamentos públicos antes. Acho que expor mesmo só quando for alguém especial. A gente tem que escolher melhor antes", acrescentou.