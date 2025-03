Nego do Borel vence 1ª luta de boxe e desafia Biel e Luiz Otávio Mesquita

Nego do Borel venceu sua primeira luta de boxe ontem no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Nego do Borel compartilhou nas redes sociais sua vitória no evento Funk Crypto Fight (FCF), no Pimenta Fight Club Praia, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. "Obrigado Deus, te amo mãe", escreveu na legenda.

O cantor enfrentou o influenciador digital Diego Aguiar neste sábado, 29, e venceu a disputa, apesar de seu adversário ser maior em relação a peso e altura.