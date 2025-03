'Vale Tudo': 40 testes para Maria de Fatima e um ano para escolha de elenco

Todo o processo de escalação durou um ano, conta Manuela em papo exclusivo com Splash, e envolveu o diretor Paulo Silvestrini e o atual chefe de dramaturgia da emissora, José Villamarim. "É um processo intenso e extenso. São muitas idas e vindas e, nessa costura, a gente também vai consolidando o conceito do remake. É uma posição curiosa: a gente não pode errar nessa escalada, mas também tem que arriscar. São dois polos de energia muito distintos".

Manuela não queria convidar atores para fazer os papéis que já estão no imaginário do público. "Papéis dentro daquele espectro que a gente espera que o ator faça. Foi maravilhoso contar com a generosidade desses atores hiper carimbados. Nem chamo de teste, porque ninguém testa Renato Góes ou Paolla Oliveira. Estava experimentando a química entre eles e provocando experiências dentro do estúdio. Essa parceria durou meses, levar esses atores ao estúdio, Paulinho com eles e fazer texto só para essas experiências".

Solange (Alice Wegmann), Afonso Roitman (Humberto Carrão), Ivan (Renato Góes), Raquel (Taís Araujo), Odete Roitman (Débora Bloch), Maria de Fátima (Bella Campos), Heleninha (Paolla Oliveira), Leila (Carolina Dieckmann), Marco Aurélio (Alexandre Nero) e César (Cauã Reymond) em 'Vale Tudo' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Bella, Paolla e mais...

Mais de 40 testes foram realizados para a equipe chegar ao nome de Bella Campos. A atriz interpreta a nova Maria de Fátima, papel que foi de Glória Pires em 1988. A personagem trava embate com a mãe, Raquel (Taís Araujo), e sustenta boa parte do debate da novela em torno da ética e honestidade.