Manu Bahtidão mostra dedo do meio para Narcisa durante Domingo Legal

Durante participação no Domingo Legal (SBT) de hoje, Manu Bahtidão mostrou o dedo do meio para Narcisa, personagem de Tiago Barnabé, em determinado momento da competição.

O que aconteceu

As duas estiveram presentes no programa disputando em times rivais no Passa ou Repassa. Em certo momento da competição, Celso Portiolli pediu que os participantes repetissem a brincadeira do "pin", onde fariam uma contagem numérica, mas falando "pin" ao invés de quatro e múltiplos do número.

Manu começou a falar os números para explicar a dinâmica para Emily Garcia, que não havia entendido. "Um, dois, três, pin. Cinco, seis, sete, pin. Nove, dez, onze, pin."