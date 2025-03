Foster The People considerou aposentar maior hit, inspirado em tiroteio

A banda continua tocando "Pumped Up Kicks" no show — e deve tocar a faixa no Lolla. A música foi tocada nos shows do Chile e da Argentina e deve estar presente no repertório do festival brasileiro.

0:00 / 0:00

Foster The People voltou aos anos 70 em álbum mais recente

As músicas do novo álbum da banda, "Paradise State of Mind", também devem fazer parte do repertório. "Esse é o álbum mais profundo que o Foster The People já fez. É o meu trabalho preferido. Foi a montanha mais alta de se escalar com tanta vida acontecendo entre esses sete anos. Foi um processo voltar ao estúdio e estar onde estamos agora com nova música. Foi um longo processo", contou, em entrevista ao UOL.

O repertório da turnê vai ser uma mistura de todos os álbuns com o álbum novo. Esse disco novo, com tanto jazz, soa muito bem ao vivo, e estou surpreso. Mark Foster