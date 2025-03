Léo Santana passa perrengue em viagem para Capadócia: ‘Vai ser difícil’

Léo Santana passou perrengue para entrar e andar pelos túneis apertados das ruínas em Capadócia, por conta de sua altura. O cantor e sua esposa, a dançarina Lore Improta, estão visitando a Turquia nesses últimos dias.

O que aconteceu

Autointitulado de "gigante", Léo Santana tem dois metros de altura. Em um vídeo postado no Instagram do artista, ele tenta se apertar pelas passagens estreitas da Capadócia, região semiárida da Turquia com diversas ruínas - um popular passeio turístico do país.

Até o guia turístico percebeu. Na gravação, o guia de Léo e Lore já começa dizendo "Para você, vai ser um pouco difícil", olhando para Léo e depois voltando o olhar para um dos túneis pelos quais eles teriam que passar.