Juliana Oliveira se pronuncia após acusação contra Otávio Mesquita

Após abrir representação no MP-SP, defesa de Juliana espera que o órgão proponha uma ação penal. "Nem precisa de investigação. Está tudo registrado no vídeo".

Splash procurou a assessoria do SBT, mas emissora não quis se pronunciar e pediu para tratar apenas com assessoria do apresentador. Após sair do The Noite, Juliana atuou como repórter do Chega Mais em 2024, até ser desligada do canal em fevereiro deste ano — assim como outros nomes do matinal cancelado por baixa audiência.

O que diz Mesquita

Mesquita, em vídeo publicado nas redes sociais na quinta-feira (28), diz estar "muito triste" ao ser surpreendido com uma acusação de estupro. Ele chama o que motivou a denúncia de "brincadeira" combinada com o elenco do programa.