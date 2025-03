Paixão de Cristo: após polêmica, produção confirma José Loreto como Jesus

A presença do ator no espetáculo foi questionada no início da semana. Mesmo já escalado para o espetáculo, José Loreto interpretou o diabo durante os desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro.

As apresentações da "Paixão de Cristo" acontecem desde 1968, na Fazenda Nova, em Brejo da Madre de Deus, no agreste pernambucano, a 204 km da capital, Recife.