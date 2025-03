Globo libera testes de Bella Campos e elenco para 'Vale Tudo'; veja vídeos

A autora ainda detalha o processo de Paolla Oliveira virar Helena Roitman, uma mulher alcoolista. A atriz já revelou que pediu um teste para participar. "A princípio, pensávamos: 'Será que cabe tanta energia dentro da Heleninha? Será que a Heleninha não tinha de ser mais semitonada? Será que ela é esse furacão Paolla? Será que vai caber a Paolla dentro da Heleninha?' É sobre quebrar paradigmas de escalação. Era só ver pelos nomes que as pessoas aventavam na internet, eram atrizes de um perfil mais melancólico".

Não é a primeira vez que as duas trabalham juntas — atriz esteve em "Justiça 2". "Paolla é uma pessoa excepcional, eu tenho uma admiração incrível. Quando ela falou: 'Eu quero fazer Heleninha', eu respondi: 'Vamos'. Quando um ator vem com essa vontade assim, eu falo: 'Ela vai mover montanhas, vamos nos preparar para mudar a paisagem'. Quando fizemos essa experiência de estúdio com ela foi uma loucura".