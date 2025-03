Giovanna Ewbank posa de fio-dental ao lado de mãe e filha: 'Três gerações'

Giovanna Ewbank reuniu mãe e filha para uma série de fotos.

Atriz mostrou as curvas em um ensaio que fez ao lado da filha, sua primogênita, Titi, 11, e com a sua mãe, Deborah. A atriz compartilhou hoje alguns cliques do momento que ela definiu como "muito especial" por reunir três gerações da sua família.

Na legenda das fotos ela falou do orgulho que sentiu do momento. "De mãe pra filha em 3 gerações. Ontem foi um dia MUITO especial! Quero dividir com vocês alguns cliques dos bastidores da nossa primeira vez fotografando juntas para uma campanha de uma marca que a gente ama demais. Nós três: eu, minha mãe e minha filha. Três gerações. Três corações entrelaçados", explicou ela.