Eliana muda de vestido em falha de edição do The Masked Singer

Eliana apareceu com dois visuais diferentes no The Masked Singer (Globo) de hoje. A mudança de look, no entanto, foi uma falha na edição.

O que aconteceu

Em um trecho do programa de hoje, Eliana parecia estar em uma conversa contínua com Sabrina Sato —a não ser por um momento em que, em meio à fala da jurada, Eliana surge com um vestido diferente daquele que estava usando.

A apresentadora esteve durante todo o programa com um vestido branco de mangas bufantes, que simulavam uma flor. No entanto, neste breve corte de três segundos, ela surge com um vestido branco sem mangas.