Oruam dá 1ª entrevista à TV e fala sobre Marcinho VP: 'Um exemplo de pai'

O rapper Oruam falou sobre sua carreira, família e a realidade brasileira em entrevista a Roberto Cabrini no Domingo Espetacular (Record) de hoje.

O que aconteceu

Oruam, filho do traficante Marcinho VP, concedeu sua primeira entrevista para a televisão em sua mansão no Rio de Janeiro. Com o jornalista, ele também subiu o Morro do Alemão, onde passou sua infância.

Na conversa, ele falou sobre seu pai, que cumpre pena por tráfico de drogas. "Dizem que ele é o líder [do tráfico], mas na verdade ele nem é", afirmou. "Ele foi preso com 19, 20. Não tem como ele, com 20 anos, ser esse monstro".