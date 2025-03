Contrato de Roberto Carlos com Globo chega ao fim; cantor e canal negociam

Estamos indo com uma conversa formal. Meu contrato termina agora no fim de março e depois do navio vamos conversar e ver se eu continuo na Globo, se a Globo vai fazer a proposta que eu quero e se eu vou fazer a proposta que a Globo aceita, enfim, vamos entrar num acordo.

Roberto Carlos ainda disse que recebeu propostas "tentadoras" de concorrentes. No entanto, agora, ele prefere focar na Globo e "não mexer em time que está ganhando".

Algumas são interessantes, sim, mas logicamente o que eu puder acertar com a Globo, dentro dos meus propósitos, do que eu gostaria de fazer? São 50 anos, já me acostumei com o especial na Globo. Não gosto de mexer no que está dando certo, mas as propostas são tentadoras. Espero realmente que eu faça o melhor pra mim e para quem me contratar.

No ano passado, o especial completou 50 anos e foi a maior audiência entre os programas de final de ano da emissora. Programa foi o último projeto de Boninho como diretor da emissora.