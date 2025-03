Celso Portiolli testa IA e cria vídeo beijando Narcisa no Domingo Legal

No Domingo Legal de hoje (30), o apresentador Celso Portiolli decidiu brincar com a inteligência artificial, criando montagens baseados em uma foto dele com Narcisa, personagem de Tiago Barnabé, inclusive um vídeo dos dois se beijando.

O que aconteceu

O apresentador puxou o celular e ativou a IA para fazer essas montagens. Durante o programa, em um quadro sobre golpes, Celso Portiolli pegou o celular para mostrar o que a inteligência artificial consegue fazer.

O vídeo fez parte de um quadro avisando ao público sobre não cair em golpes. A ideia era mostrar como golpistas podem criar falsificações, tanto de imagem quanto de voz. Celso Portiolli criou o vídeo com Narcisa para fazer o aviso de maneira lúdica.