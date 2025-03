Cambistas vendem ingresso do Lolla por R$ 350 e debocham: 'Dia fraco'

Em outro portão de acesso, mais cambistas vendiam ingressos, mas por um preço maior. Um homem vendia o ticket inteiro por R$ 450,00 e ainda brincou que os preços mudam a todo momento. "Não pode demorar muito porque aqui é igual bolsa de valores", diz ele.

A ação dos cambistas ocorria ao lado de policiais que trabalham na segurança do Lollapalooza. Apesar de ser uma prática ilegal, os cambistas não pareceram se intimidar pela presença dos agentes. Atualmente, a legislação brasileira não tem uma tipificação específica para punir cambistas, mas eles podem ser enquadrados na Lei dos Crimes contra a Economia Popular, com penas de seis meses a dois anos de detenção, além de multa, em caso de condenação.

Splash entrou em contato com a assessoria do Lolla para pedir posicionamento e aguarda retorno. A reportagem questionou se o evento toma alguma medida para coibir a presença de cambistas nos arredores do autódromo de Interlagos; se o cliente que comprar pode ser lesado em caso de o ingresso não funcionar e como funcionam os tickets de cortesia. Em caso de resposta, esta matéria será atualizada.

Neste domingo, o Lolla tem shows de Justin Timberlake, Sepultura, Foster the People, Parcels, entre outros. Segundo a organização do evento, apenas os ingressos para o Lolla Lounge estão esgotados.