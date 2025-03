Bruna Marquezine aposta em look de R$ 19 mil de grife francesa no Lolla

Bruna Marquezine apostou em um look 'all black' de uma grife francesa avaliada em mais de R$ 19 mil para curtir o segundo dia do Lollapalooza Brasil 2025, que contou com Shawn Mendes como headliner.

O que aconteceu

A atriz chegou ao Autódromo de Interlagos com a amiga Sasha e o marido, e chamou a atenção com o seu look. Marquezine elegeu um vestido curtinho all black todo de couro para curtir a segunda noite do festival Lollapalooza.

O visual ousado e estiloso é composto por bota com vestido curtinho, com amarração frontal e saia plissada da grife Ludovic de Saint Sernin e custa R$ 19 mil.