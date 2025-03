BBB 25: Vitória festeja fim de etapa sofrida do Monstro, mas comete gafe

Depois de muito sofrimento, Vitória Strada, 28, encerrou no BBB 25 (Globo) a etapa do Castigo do Monstro que a fez segurar por longo tempo as próprias necessidades fisiológicas.

O que aconteceu

Assim que guardou a última bolinha colorida, a atriz festejou cantando o refrão da música "Survivor", da extinta girl band Destiny's Child. "Terminei, p*rra! Cadê os dummies agora para rirem da minha cara? Pra me dar mais bolinha?", ironizou ela, sem perder o bom humor.