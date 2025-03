Sobe e desce: Parcial da enquete UOL mostra cenário do 11º Paredão

No 11º Paredão do BBB 25 (Globo), Eva, Joselma e Vinícius disputam a preferência do público para continuar no reality show. A parcial da enquete UOL aponta o favorito para sair do jogo.

O que diz a enquete

Às 10h de hoje, Vinícius ultrapassou Eva como o mais votado na enquete UOL para deixar o BBB, com 48,40% dos votos. Na parcial anterior, divulgada às 7h, a bailarina ocupava o primeiro lugar.