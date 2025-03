BBB 25: Joselma comenta disputa com Vinícius no Paredão: 'Prefiro eu sair'

A dona de casa, no entanto, rebate a fala do brother. "Entre eu e você, se tiver de sair, eu saio. Eu saio e você fica aqui lutando. Por mim, por Aline, por Guilherme. Que se eu não chegar à final, mas eu quero que você e Guilherme cheguem à final, meu amor. Eu saio feliz, tão grandiosa. Você ficando, eu não quero é que você saia. Eu prefiro eu sair", pontuou.

Delma ainda afirmou que gostaria de levar a amizade de Vinícius, Aline e outros participantes para a vida fora do reality. "Que seja feita a vontade de Deus", finaliza o baiano.

