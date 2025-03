Gêmeo se declara para Vinícius: 'Gosto mais do que da Renata e Eva'

O goiano também disse que Vinícius e Maike são as pessoas que ele mais gosta na casa: "Eu gosto mais de você do que da dona Vilma, da Renata e da Eva. Verdade mesmo. [...] Eu e meu irmão gostamos de você, mesmo que o restante não goste."

Nós não votamos em você. Eu e meu irmão temos consideração por você desde que começou o programa. Eu te falei e até hoje te falo que gosto mais de você do que da Eva. Se for pra votar em você ou na Eva, eu voto na Eva. João Pedro para Vinícius

Vinícius, no entanto, contou que ficou chateado com João depois da última treta generalizada da casa: "Pouco tempo antes, eu te falei o quê? Na nossa relação, quem tem que cuidar é a gente. Tudo o que acontecer sobre mim, vocês podem vir e me perguntar. Não fica recebendo informações de outras pessoas."

