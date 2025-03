BBB 25: Após se declarar para Vinícius, gêmeo critica brother pelas costas

No Almoço do Anjo, com Eva e Renata, o goiano reforçou: "Gostou muito mesmo. Sem dúvida nenhuma. É um cara que me aconselha, que me dá conselhos de vida."

Por outro lado, João criticou as atitudes de Vinícius na casa: "Não gostei do que ele fez com vocês, então fiquei chateado. Quando ele chamou vocês daquele apelido ["pomba suja"] e falou que a dona Vilma era uma 'velha sonsa', uma senhora. Ainda mais por eu ver a dona Vilma como a minha avó. Aquilo me chateou demais."

