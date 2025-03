Para Eva, Delma não quer ficar no BBB 25: 'Não aguenta a pressão'

Na manhã de hoje, Eva conversou com Renata sobre o 11º Paredão do BBB 25 (Globo) e afirmou que, ao contrário de Delma, quer muito continuar no reality. A bailarina enfrenta a berlinda contra a dona de casa e Vinícius.

O que aconteceu

No papo com Renata, Eva avaliou se prefere ver Delma ou Vinícius fora da casa. Segundo a bailarina, a sogra de Guilherme "não aguenta a pressão" do jogo.