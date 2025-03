BBB 25: Equipe de Vinícius copia estratégia rival e faz campanha contra Eva

A equipe de Vinícius, 28, decidiu copiar a estratégia da assessoria de Eva, 31, na tentativa de garantir a permanência do promotor de eventos no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

As redes sociais do rapaz estão puxando um mutirão de votos para que a ex-dupla de Renata, 33, seja a eliminada de hoje no reality. Imagens divulgadas no X (antigo Twitter) mostram que também foram impressos cartazes físicos do movimento, pedindo votos contra Eva.