BBB 25: emparedados especulam quem será o próximo eliminado

Eva escolheu Vinícius: "Ele é uma pessoa que eu coloquei, a algumas semanas atrás, no início do programa, como uma dupla que eu trocaria. Mas o jogo acabou nos levando para lados opostos", diz ela. Ele pegou todos os artifícios do jogo, nas últimas semanas, e mirou contra mim. Ele me vetou da Prova do Anjo, me eliminou da Prova do Líder, me indicou no Big Fone, me mandou para o Paredão sem Bate-Volta. Então, eu gostaria que ele fosse eliminado do jogo porque, ultimamente, ele está mirando em mim. A gente tem que focar em quem está focando na gente. Ele, realmente, falou que eu sou um embate dele e hoje ele é meu foco número 1".

Joselma escolheu Eva: "Para o meu jogo e para mim, eu queria que Eva saísse mesmo. Porque Vinícius é aquele que sempre esteve comigo, em todas as horas, e disse que jamais largaria a minha mão aqui dentro. Posso contar muito com ele. [...] E eu quero que ela saia, porque ela não confiou em mim. E todo dia eu recebo alvo, alvo, alvo. Então, já que eu sou alvo dela, também vai ser sempre meu alvo. Eu prefiro que ela saia do que fique aqui na casa. Eu quero que ela saia. E para eu chegar até a final e ganhar, ela tem que sair".

Vinícius escolheu Eva: "A partir do momento que a gente está disposto ao jogo, a gente sabe que vai receber alvo, vai receber voto, que a gente vai receber algumas coisas e dentro do programa ela criticou muito algumas atitudes quando ia contra ela, mas quando partia dela para o outro era sempre pelo jogo. Então assim, nunca foi uma perseguição, nunca foi colocar ela como um alvo direto, porque em determinadas circunstâncias, tinha pessoas que eu queria priorizar como os meninos, como outras pessoas, e ela não teve essa mesma compreensão do que quando era com ela. Como hoje ela já declarou que ela é meu embate direto, eu prefiro que ela saia, porque também é uma pessoa que teve um pouco de jogo apático no começo, não se demonstrava tão aflorada para o jogo e começou a crescer mais com certo tempo. E sempre criticou também outras pessoas que tinha e tem um posicionamento que era parecido com o dela. Então, como hoje a gente tem esse embate, independente da relação que a gente tenha no começo, hoje, para mim, é importante que ela saia, porque, como ela mesmo já declarou, ela me quer fora do programa, então, para mim, também é muito interessante que ela saia do programa porque vai ser um embate a menos e um alvo a menos".

