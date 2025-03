BBB 25: brothers recebem aviso sobre reciclagem e ganham 100 estalecas

Chegou o momento de falar sobre a coleta seletiva. Vocês se descuidaram um pouco essa semana e taxa de eficiência foi de 86%, são dois pontos percentuais abaixo da taxa da semana passada. Esse índice ainda é considerado excelente, cada um ganha 100 estalecas. Vejam as irregularidades que encontramos , leu o Líder da vez, Maike.

O texto conscientizava também sobre a reciclagem. "No lixo comum, encontramos latinhas de alumínio e sacos de pipoca - esses itens são recicláveis. No lixo sanitário, encontramos copos descartáveis - esses itens também são recicláveis. No lixo reciclável encontramos esponjas sintéticas usadas - esses itens devem ir para o lixo comum. No lixo orgânico, encontramos um pano de cozinha - esse item deveria ter sido jogado no lixo comum. Queremos ver o índice de eficiência aumentar. Vocês já alcançaram 94% de eficiência há algumas semanas. Contamos com vocês. O Brasil está vendo!", concluiu Maike.

Todos aplaudiram o bom desempenho na coleta coletiva.

