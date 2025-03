Banheirão e flerte: galera aproveita clima do Lolla pra pegação ao ar livre

"Vem mamar", disse um rapaz em um convite ousado para outro que urinava ao seu lado. Olhares impróprios para o genital alheio eram bem comuns nos banheiros espalhados por todo o autódromo. Muitos, no entanto, ficavam em atos de masturbação ou se contentaram com o voyeurismo.

No clima de pegação, até mesmo funcionários contratados pelo Lolla resolveram aproveitar. Splash viu pelo menos dois rapazes com credenciais de "staff", usados para designar os contratados para trabalhar no evento, em clima de pegação e também companheirismo. Um vigiava para ver se alguém se aproximava, enquanto seu colega recebia sexo oral. Pouco depois, eles foram embora e abriram espaço para outros continuarem.

Os banheiros, porém, não eram os únicos lugares propícios para pegação. Em áreas afastadas do público e dos palcos, foram os heterossexuais que aproveitaram para fazer pegação. De longe, a reportagem viu alguns casais em momentos mais picantes, sem se importarem muito com olhares de terceiros.

Para o Lollapalooza 2025, foram distribuídas camisinhas como brindes para o público, em uma ação patrocinada com a marca de preservativos Olla. A Splash, no entanto, as assessorias do evento e da Olla negaram que a distribuição de camisinhas tenha sido um incentivo a pegação no festival, que eles afirmam "contrariar as normas do evento e a legislação vigente".

A assessoria do festival afirmou que "não é porque uma das marcas do festival faz distribuição de preservativos que o festival e a marca estão estimulando atos contra a lei". "Nenhum ato obsceno é permitido nas dependências do festival, além de constituir infração à legislação vigente", afirmou a assessoria por meio de nota.

A organização ainda destacou que alguém flagrado em ato explícito dentro do autódromo estará sujeito a penalidades. "Comportamentos contrários a ordem pública não serão tolerados. Contamos com equipes de segurança e apoio das autoridades no local. Ressaltamos que qualquer comportamento que viole a lei ou as regras do festival está sujeito às medidas aplicáveis, que vão desde cancelamentos de ingressos sem direito a reembolso e sem prejuízo do festival buscar ressarcimento de qualquer dano que tenham causado, até o encaminhamento para a autoridade policial competente. A parceria com a marca de preservativos tem como objetivo fortalecer a conscientização".