Ator de 'White Lotus' teme processo por quebra de acordo sobre cena de sexo

Em férias luxuosas com a família na Tailândia, o filho mais novo de Victoria (Parker Posey) e Timothy (Jason Isaacs) na série busca orientação de seu irmão mais velho, Saxon, interpretado por Patrick Schwarzenegger. Seus conselhos sobre namoro e confiança, no entanto, tomam um rumo inesperadamente sombrio e distorcido.

A namorada do ator, Iris Apatow, estava no set, na Tailândia, enquanto o elenco filmava a terceira temporada. "Ela estava lá enquanto estávamos filmando. É isso", disse ele, antes de brincar: "Estou com muito medo de ser processado pela HBO".

Alerta de Spoiler Splash Imagem: Arte UOL

No episódio 5 da série, Lochlan e Saxon, estão bêbados e aproveitam uma festa com Chelsea (Aimee Lou Wood) e Chloe (Charlotte Le Bon). Os dois se beijam duas vezes durante um jogo de desafios. Posteriormente, um flashback mostra que Lochlan fez sexo com Chloe, enquanto Saxon estava deitado ao lado deles. Em dado momento, Lochlan se aproxima e masturba o próprio irmão.

Nivola contou ter sido difícil gravar a cena e disse ter ficado "totalmente nervoso", considerando especialmente a amizade que desenvolveu com Schwarzenegger durante a produção. "Foi muito estranho beijar Patrick porque ele é um grande amigo meu. E, você sabe, eu sou hétero, ele é hétero. Já é estranho", ele explicou à Variety. "Parecia meio errado".