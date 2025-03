Andressa Urach diz ter provas de sexo com Cristiano Ronaldo: 'Não me pagou'

Andressa Urach, 37, disse que tem provas de seu envolvimento sexual com Cristiano Ronaldo, 40, e afirmou que, na época, o jogador português não lhe pagou.

O que aconteceu

Urach afirmou ter provas de seu suposto caso com o jogador português. "Eu tinha provas, fui a um advogado em Madrid [na Espanha] para bater de frente com ele. Tu acha que eu não tinha provas? Sem prova não tem crime", declarou durante participação no podcast Ticaracaticast.

A produtora erótica destacou que Cristiano não lhe pagou pelo encontro. "Foi uma história fod*, eu tinha provas, prints, o número dele. Se tu deu a tua palavra para mim, tem que cumprir. Eu cobrava, ia dar de graça? Me respeita. Posso ter sido put*, mas me dou ao respeito. Não me importa se tu é o fod*, cumpre tua palavra que vai estar de boa".