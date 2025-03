Ana Hickmann educa filho para não ser abusivo: 'Respeitador e de caráter'

Ana Hickmann, 44, fala sobre apoio a mulheres que sofreram violência doméstica, relacionamento abusivo com o ex-marido, educação do filho e romance com Edu Guedes.

O que aconteceu

A apresentadora admite que nunca pensou que seria inspiração para mulheres que sofreram abusos. "Por conta da minha história, acabei me tornando referência para muitas mulheres que, infelizmente, viveram ou ainda vivem um relacionamento abusivo. Recebi muitas mensagens delas dizendo que tomaram coragem para sair da relação depois da minha denúncia", revelou em entrevista à Marie Claire.

A famosa relembrou as adversidades do relacionamento com o ex, Alexandre Correa. "Com o passar dos anos, é muito comum que as mulheres se adaptem a certos comportamentos, como forçar o distanciamento das pessoas, do ciclo de amizade, da família; fazer com que você fique presa aonde a outra parte consegue sempre te dominar", destacou.