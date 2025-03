Aline Campos anuncia término: 'Respeitem o momento, não questionem'

A atriz Aline Campos acaba de anunciar, nas suas redes sociais, o fim de seu namoro com Felipe Von Borstel, empresário e ex-modelo. Neste domingo (30), a atriz postou um texto afirmando que o relacionamento, que começou em janeiro do ano passado, "hoje, não faz mais sentido".

O que aconteceu

A influenciadora e atriz anunciou que o casal não está mais junto, dizendo que ambos mudaram. "Se eu me transformo a cada dia e me torno uma nova mulher constantemente, como cobrar que o outro acompanhe, aceite e acolha todas essas versões de mim, no ritmo que determino?".

Segundo Aline, o relacionamento não fazia mais sentido para os dois, mas, o término ainda dói. "Se hoje não faz mais sentido para um ou para ambos, tá tudo bem. E 'tá tudo bem' não significa que não vá doer. Vai doer. Precisa doer".