Abertura de The White Lotus entrega quem morre na série; entenda teoria

Um elefante também está presente na ilustração de Carrie Coon, que interpreta Laurie, a única solteira do grupo. Na imagem, um elefante sozinho é rodeado por animais que parecem lobos ou hienas, enquanto duas criaturas iguais assistem no fundo. A imagem já dava sinais da solidão que ela sente entre as amigas — além de ser a única sem parceiro, a personagem ficou isolada até na hospedagem, com um quarto distante das outras duas.

Crédito de Carrie Coon na abertura de 'The White Lotus' Imagem: Reprodução/Max

O crédito de Jason Isaacs, que interpreta o empresário Timothy Ratliff, faz alusão aos problemas que o personagem enfrenta. A ilustração mostra um homem preso numa árvore cheia de espinhos e facas, enquanto olha para uma região tranquila do quadro. É exatamente o que acontece com o personagem, que vê os outros curtindo as férias no resort sabendo que está prestes a ser preso.

Crédito de Jason Isaacs na abertura de 'The White Lotus' Imagem: Reprodução/Max

As ilustrações de Parker Posey (a mãe, Victoria) e Sarah Catherine Hook (a filha, Piper) também mostram o que vimos das personagens até agora. A atriz que interpreta a filha que sonha com o retiro budista foi representada por uma pessoa meditando. O nome da atriz que faz a mãe apegada até demais aos seus remédios aparece ao lado de dois macacos fumando o que parecem ser drogas: