Eva é a 13ª eliminada do BBB 25, com 51,35% dos votos

Vinícius, 28, ficou em segundo lugar, enquanto Delma, 54, foi a menos votada da noite. Eles tiveram respectivamente 44,52% e 4,13% dos votos.

Ao encontrar com Tadeu, Eva descreveu sua participação: "A experiência mais maluca da minha vida. Mas, eu estou feliz, acho que eu não sei ser outra Eva, só sei ser essa. Com todos os defeitos, as falhas, mas também com o meu coração que é quem eu sou. Estou feliz de ter chegado tão longe."

Como foi a votação

Eva

Média: 51,35%

Voto Único: 58,60%

Voto Torcida: 44,10%

Joselma

Média: 4,13%

Voto Único: 6,89%

Voto Torcida: 1,36%

Vinícius

Média: 44,52%

Voto Único: 34,51%

Voto Torcida: 54,54%