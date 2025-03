'Vale Tudo': primeiro capítulo tem morte de personagem importante

No capítulo de segunda-feira (31), da novela "Vale Tudo" (Globo), Maria de Fátima reclama com sua mãe, Raquel, da vida simples que levam em Foz do Iguaçu.

Maria de Fátima se interessa por César, um modelo, e finge ser hóspede do hotel onde Raquel trabalha. Raquel fica arrasada quando Maria de Fátima pede para a mãe fingir que não a conhece.

A família de Ivan comemora uma conquista do executivo. César e Maria de Fátima ficam juntos. Raquel rejeita a ideia de Maria Fátima de morar no Rio de Janeiro.