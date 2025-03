BBB 25: Torcida de Eva e Renata pede voto contra Vinícius na Arena Castelão

As torcidas de Eva, 31, e Renata, 33, aproveitaram a partida Fortaleza x Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, para organizar uma jogada que impeça a eliminação de Eva do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A mobilização aconteceu no estádio Arena Castelão, em Fortaleza (CE), terra natal das bailarinas. As torcidas foram pro ataque pedindo votos contra Vinícius, 28, que está no paredão junto com Eva.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram um cartaz ligado ao movimento, oferecendo uma garrafa gratuita de água mineral a quem votasse pela eliminação do promotor de eventos. Além disso, sentados em uma mesinha ao redor do estádio, os organizadores conferiam o voto único em Vinícius. "Os robôs estão trabalhando", ironizaram em post de Renata no X (antigo Twitter).