Ticiane e filha vivem perrengue no Lollapalooza: 'Ferrou'

Ticiane Pinheiro e sua filha Rafa Justus passaram por um 'perrengue chique' para chegar ao Lollapalooza, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

O que aconteceu

Mãe e filha se atrasaram para o festival porque Ticiane se confundiu e foi para um shopping errado pegar o transporte que levaria os famosos ao local. "A gente tinha que pegar a van e fomos para o shopping errado. Era muito mais perto da minha casa e estou em um lugar muito mais longe. Ferrou", revelou a apresentadora.



Pela primeira vez no Lolla, Rafa mostrou-se animada com sua estreia no festival de música e para curtir o show da cantora Olivia Rodrigo, atração principal do 1º dia do festival de evento. "É o meu primeiro festival na vida, estou muito animada! Vai ser incrível", contou Rafa.



Lolla 2025

Lollapalooza Brasil acontece até o dia 30 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP). O evento deste ano traz poucas mudanças estruturais em relação às edições anteriores, mantendo características como os "morrinhos de gramado" e os espaços "instagramáveis".



Em sua 12ª edição, o festival conta com grandes nomes da música ao longo do fim de semana. Neste sábado, serão quatro palcos dedicados aos mais variados gêneros, com destaque para: Shawn Mendes, Alanis Morissette e Teddy Swims.