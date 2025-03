Tadeu celebra estreia de peça da filha: ‘Quando acabar o BBB, estarei lá’

O apresentador do BBB 2025 Tadeu Schmidt usou o Instagram, na última sexta (28), para celebrar a estreia de sua filha, Valentina, no teatro. No entanto, com as ocupações do reality, Schmidt lamentou não ter conseguido ir.

Não pude ir na estreia, mas, imagino como foi lindo! Quando acabar o BBB, estarei lá! Sucesso, meu amor!

Tadeu Schmidt