Sem chuva, área de banheiro do Lolla tem lama e reclamação: 'Parece merda'

Quem se atreveu a passar pelo espaço enlameado reclamou bastante. No meio da lama, era possível encontrar um sapato perdido e até mesmo um quero-quero. "Nojo", "é puro mijo" e "cheiro de esgoto" foram expressões de desabafo do público.

Mesmo sem chuva, público sofre com lama por todo o Autódromo de Interlagos Imagem: Luiza Stevanatto/UOL

Alguns fãs precavidos vieram com botas para circular pelo espaço, mas disseram ser de responsabilidade do evento oferecer uma estrutura mais segura.

Como no primeiro dia teve bastante lama por causa da chuva, eu olhei a previsão hoje e estava com 20% de chances de chover e vim precavida de galocha mesmo. Mas não é novidade que sempre chove no Lolla, então tinham que programar um pouco melhor essa parte da estrutura mesmo. Cristina Oliveira, 25, para Splash.

Por estar próximo ao banheiro, o público se questionou se seria água de esgoto por vazamento na estrutura do evento.

Splash entrou em contato com a assessoria do Lolla, que informou sobre uma falha no sistema hidráulico. "No início da noite desse sábado, uma falha no sistema hidráulico acabou ocasionado um vazamento de água próximo do banheiro sete. Imediatamente, uma equipe foi ao local, atuou no reparo, que já foi solucionado."