Sean Kingston e mãe são condenados por esquema de fraude eletrônica

Sean Kingston e sua mãe, Janice Turner, foram considerados culpados em um tribunal da Flórida (Estados Unidos) ontem por um esquema de fraude eletrônica.

O que aconteceu

O cantor de "Beautiful Girls" e sua mãe foram acusados em julho do ano passado por um esquema que teria gerado US$ 1 milhão. O Escritório do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul da Flórida afirmou que os réus defraudaram vendedores de veículos de luxo, joias e outros bem comprados por meio de documentos fraudulentos. De acordo com o escritório, o esquema alegado envolvia fazer pagamentos nunca processados, resultando em mais de US$ 1 milhão em propriedades adquiridas.

Os dois foram considerados culpados ontem por todas as acusações que receberam, segundo noticiou o jornal norte-americano CBS News.