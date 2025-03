Tensão entre aliadas no BBB? Renata relata incômodo com Eva: 'Seca'

Na madrugada deste sábado (29), uma conversa entre Eva e Renata revelou tensões entre as duas, que são grandes aliadas e amigas dentro e, principalmente, fora do reality. Ambas entraram juntas no programa e sempre foram muito próximas.

O que houve

Durante um bate-papo íntimo, Eva desabafou com Renata sobre como tem se sentido nos últimos dias. "Nesses últimos dias, desde que tu foi Líder, eu não tô conseguindo deitar e dormir como fazia antigamente. Eu tô demorando", disse Eva.