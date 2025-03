Regina Volpato: 'Estou ficando velha e sou sozinha, isso não me assusta'

Depois de ter sido casada, depois de ter tido filha, depois de ter vivenciado muitas coisas. Nesta fase da minha vida. Porque eu acho que é a fase mais assustadora, 'você vai ficar velha e sozinha'. Assim, eu estou ficando velha, não me dói, não me pesa nada. Eu estou ficando velha e sou sozinha. Isso não me assusta, isso não me amedronta, isso me traz paz. Regina Volpato