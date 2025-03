'Quis ousar': seios livres dominam looks para curtir o Lollapalooza

Depois de um primeiro dia de chuvas, o sábado de Lollapalooza foi predominantemente de sol e muito calor. E com as temperaturas lá em cima, o público feminino apostou em um look leve, com as costas nuas e os "seios livres" para curtir o festival.

O que aconteceu

Tapa-mamilos, seios livres e look para ousar. Essa foi a escolha de Carolina Oliveira, 23, que apostou em um top vazado e protetores para cobrir os mamilos. "É a primeira vez que uso look mais ousado e me sinto confortável assim", disse ela a Splash.