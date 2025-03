Que horas começa o show da Alanis Morissette? Veja horário no Lollapalooza

O show da cantora Alanis Morissette no Lollapalooza Brasil 2025 começa às 20h10 no sábado (29), segundo a organização do evento.

Que horas é o show da Alanis Morissette no Lollapalooza?

A apresentação da cantora ocorre no palco Samsung Galaxy. Segundo o Lollapalooza, a previsão é que o show dure 1h30, começando às 20h10 e encerrando às 21h40.

O Lollapalooza será transmitido ao vivo. A exibição será feita pelo Multishow (TV fechada), Bis (TV fechada) e Globoplay (streaming - com sinal aberto que irá revezar entre Multishow e Bis a cada 30 minutos). Os três canais iniciam a transmissão do evento a partir das 14h30, na sexta e no sábado. No domingo, as transmissões são iniciadas às 14h15.