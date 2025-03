Piscina infinita: Anitta escolhe pousada paradisíaca para festa em Noronha

Anitta comemorará o aniversário de 32 anos neste fim de semana em Fernando de Noronha. De acordo com Roberta Jungmann, a cantora fechou a Pousada Morena, reservando todos os quartos e suítes do local.

Piscina com borda infinita e mais

A pousada de luxo tem uma piscina de borda infinita, sauna e hidromassagens. Além disso, tem vista para o Morro do Pico, um dos principais pontos turísticos de Fernando de Noronha.

No site oficial, a pousada se descreve com "uma das mais belas vistas do arquipélago de Noronha. Nas fotos divulgadas, o mar fica visível nas banheiras de hidromassagem.