Pedro Bial faz 67 e recebe declaração de amor da esposa: 'Sorte grande'

Bial teve outros relacionamentos. Ele foi casado com Renée Castelo Branco, com quem teve Ana em 1987. Também teve um relacionamento com a atriz Giulia Gam, com quem teve Theo Bial em 1998. Apresentador ainda foi casado com a produtora Isabel Diegues, com quem teve José Pedro em 2002. Bial e Fernanda Torres também foram casados.