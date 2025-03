Não sonhava em ser ator: quem é Owen Cooper, revelação de 'Adolescência'

Owen Cooper, 15, conquistou a crítica e o público ao protagonizar "Adolescência", que se tornou a minissérie mais vista da Netflix em menos de 20 dias. Na produção, ele dá vida a Jamie, um jovem acusado de assassinar uma colega de escola.

Quem é Owen Cooper?

Owen Cooper nasceu em 5 de dezembro de 2009 em Warrington, Inglaterra. É filho de uma cuidadora e de um profissional de TI e tem dois irmãos mais velhos que são eletricistas.

Sonhava ser jogador de futebol. Torcedor do Liverpool, o jovem ator revelou que sempre quis fazer carreira no esporte e integrou a equipe sub-15 do Warrington Rylands.