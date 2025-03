Marina Lima se irrita no Lolla e reclama de som: 'Bando de homem lerdo'

Marina Lima, 69, se irritou com o volume do som da guitarra durante sua apresentação no Lollapalooza 2025.

Bando de homem lerdo, aumenta essa porr*. Isso aqui é um festival. Marina Lima

Com a participação de Pabllo Vittar, a cantora trouxe seus hits clássicos como "Fullgás", "À Francesa" e "Não Sei Dançar".