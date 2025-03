Marina cutuca Rock in Rio após show no Lolla: 'Nunca toquei, me chamaram'

Marina Lima, 69, alfinetou o Rock in Rio após se apresentar hoje no Lollapalooza 2025.

O que aconteceu

Após o show, em entrevista ao Multishow, Marina celebrou a sua estreia no Lolla. "Lollapalooza, chegou a minha vez", disse a artista, que tem 45 anos de carreira.

Ela também aproveitou para alfinetar o Rock in Rio e disse que nunca foi convidada para se apresentar no festival. "Eu nunca toquei no Rock in Rio, eles nunca me chamaram."