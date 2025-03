Marcos Vilaça, membro da Academia Brasileira de Letras, morre no Recife

Marcos Vilaça foi presidente da própria Academia Brasileira de Letras. O imortal da ABL, que ocupava a cadeira 26, foi eleito presidente da Academia nos anos de 2006, 2007, 2010 e 2011.

O advogado e jornalista nasceu em Pernambuco em 1939 e se formou na Universidade Federal do estado. Com uma carreira de décadas tanto no direito quanto no jornalismo, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça já foi ministro e presidente do Tribunal de Contas da União.