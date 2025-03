Ex-Globo chora ao lamentar incêndio em apartamento no Rio

Em choque, ela disse que os Bombeiros estavam contornando a situação e que ela iria até o imóvel nas próximas horas. "Meu irmão já estava lá porque ele ia entrar no apartamento. O que era para ser feito, foi. Agora é saber o desenrolar isso. Não tenho ideia de como vai ser a questão do seguro. Não vi quais foram os estragos. Parece mentira".

Segundo o jornal O Dia, o Corpo de Bombeiros foi acionado às 10h30. Os militares conseguiram controlar as chamas e atuaram no trabalho de rescaldo no local. Por conta do fogo, uma coluna de fumaça escura era vista saindo pela janela do imóvel.

Pouco tempo depois, Charken foi até o imóvel e compartilhou uma foto da fachada coberta por fumaça. "A gente acha que vai ser forte. Tem muita gente aqui ajudando, mas ainda existem pessoas que se aproximaram de mim e falaram: 'Como que você vai pagar meu colchão?'. Porque o fogo pegou alguns apartamentos. Estourou o cano e teve muita água indo para outros apartamentos. Os bombeiros também vêm com tudo. Alagou, parou elevador. E as pessoas estão reclamando".

Aos prantos, ela disse que o imóvel estava com muita fumaça, o que dificultava respirar lá. "É uma coisa esquisita. Parece que está colocando negócio sólido dentro de você. É horrível", completou. Maíra disse que vai seguir a vida, fazendo tudo que estava combinado ao lado do filho, Gael. "Tenho uma certeza muito forte, eu estou até numa euforia agora, que não sei explicar. Algo extraordinário. Não tem coitadismo, não tem vitimismo. São coisas que acontecem e podem acontecer na vida de todo mundo. A diferença é como você age depois. Está tudo bem".